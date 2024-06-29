Amazon нанимает руководство разработчиков «ИИ-агентов» Adept в подразделение AGI

Свидетельством стремления Amazon нарастить свои возможности в области искусственного интеллекта стала новая сделка корпорации: руководители и часть команда стартапа из Сан-Франциско Adept перейдут в подразделение AGI Amazon (Artificial General Intelligence).

К команде техногиганта присоединятся соучредитель и генеральный директор Adept Дэвид Луан (он же некогда был вице-президентом по инжинирингу OpenAI) и соучредители Огастус Одена, Максвелл Най, Эрих Элсен и Келси Шот.

Они перейдут по начало Рохита Прасада, лидера новой команды Amazon по «общему искусственному интеллекту» (AGI), пишет GeekWire.

«Опыт Дэвида и его команды в обучении современных мультимодальных базовых моделей и создании реальных цифровых агентов соответствует нашей миссии радовать потребителей и корпоративных заказчиков практичными решениями в области искусственного интеллекта», — цитирует Прасада портал.

Adept при этом продолжит работать как независимая компания с оставшимися сотрудниками. Но Amazon будет использовать некоторые технологии Adept по неисключительной лицензии.

«Наши продукты по-прежнему будут основываться на сочетании существующих у нас современных собственных моделей [искусственного интеллекта], агентских данных, программного обеспечения для веб-взаимодействия и пользовательской инфраструктуры», — следует из заявления в официальном блоге Adept.

Компания Adept занимается разработкой «ИИ-агентов» — программ на базе искусственного интеллекта, которые автоматизируют конкретные рабочие процессы (в том числе элементарные — анализ документов, отправка писем и др.).

В марте 2023 года разработчик привлек $350 млн в рамках раунда серии B, когда компания была оценена в $1 млрд.

В последние месяцы Adept вела переговоры с другими технологическими гигантами вроде Meta и Microsoft, которые ранее инвестировали в стартап, о приобретении фирмы или иных финансовых сделках.

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