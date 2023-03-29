Amazon заинтересовался покупкой сети кинотеатров AMC Entertainment

Американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос собирается выкупить сеть кинотеатров AMC Entertainment, пишет The Intersect. Его советники уже приступили к изучению сценариев потенциальной сделки.
AMC Entertainment представляет собой крупнейшую в мире сеть, насчитывающуая сотни кинотеатров в европейских странах и в США.
На новости об интересе Безоса к AMC акции компании выросли на 21%. По словам источников издания, Amazon хочет использовать кинотеатры по всему миру для продвижения своих контента и сервисов. Например, фильмы Amazon Prime.
Ранее похожий подход выбрала компания Apple, американский IT-гигант собирается инвестировать в фильмы для кинотеатров по $1 млрд ежегодно. Таким образом компания намерена продвигать контент своего стримингового сервиса.
Сеть AMC сильно пострадала во время пандемии коронавируса, когда из-за изоляции кинотеатры потеряли существенную часть прибыли. Последовавшая за пандемией инфляция в США способствует большей экономии среди граждан. Американцы стараются не тратить деньги на такие развлечения, как поход в кино, пишет издание.
С начала пандемии акции AMC Entertainment подешевели почти на 40%.
Фото на обложке: Sundry Photography /
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