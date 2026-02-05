Amazon будет использовать ИИ для создания фильмов и сериалов — компания обещает не заменять сотрудников нейросетями
Amazon тестирует ИИ для производства фильмов и сериалов
Партнёры студии — режиссёр «Малефисенты» и продюсер «Теории большого взрыва»
Летом 2025 года открыла специализированное подразделение AI Studio для разработки внутренних инструментов на базе ИИ. Студия сосредоточена на улучшении качества пост- и предпроизводства, а также на сохранении идентичности героев между сценами, созданных с помощью ИИ.
Партнёрами AI Studio Amazon стали известные продюсеры и специалисты индустрии, включая Роберта Стромберга (фильм «Малефисента»), Кунала Найяра (сериал «Теория большого взрыва») и бывшего аниматора Pixar Колина Брэди. Для работы ИИ-инструментов Amazon планирует использовать мощности Amazon Web Services, а также сотрудничать с несколькими поставщиками .
Amazon будет использовать ИИ для помощи сотрудникам, а не их замены
Amazon подчёркивает, что новые ИИ-инструменты предназначены для поддержки творческих команд, а не для их замены. Компания также заявила, что интеллектуальная собственность и права на контент будут защищены, а кадры, созданные ИИ, не будут использоваться для обучения сторонних моделей.
При этом Amazon уже применял ИИ-инструменты в кинопроизводстве в 2025 году. Во втором сезоне сериала «Дом Давида» компания создала 350 кадров с помощью искусственного интеллекта.
Amazon обещает не увольнять сотрудников — но за 2026-й сократила более 16 000 человек
Рост применения ИИ в кино и телевидении вызывает дискуссии о будущем профессий, творческих подходов и авторских прав, отмечает TechCrunch. Например, Netflix также применяет ИИ, например, для сцены разрушения здания в сериале «Этернавт», что подтверждает тренд на внедрение ИИ в кинопроизводство.
При этом успехи Amazon в использовании ИИ упоминаются и в корпоративном контексте. По данным TechCrunch, в январе 2026 года компания сократила 16 000 сотрудников, после 14 000 увольнений в октябре 2025 года.
Контекст
В январе 2026 года акции Amazon выросли на 2,4% после того, как руководство объявило о закрытии розничных проектов Amazon Go и Amazon Fresh. Инвесторы восприняли это как сокращение расходов и повышение эффективности.
Рост стоимости акций позволил основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на третье место в рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние достигло $215 млрд, обойдя сооснователя Google Сергея Брина.
