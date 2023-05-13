Amazon работает над домашним роботом Astro с улучшенным ИИ

Amazon работает над проектом Burnham по улучшению своего AI-робота для дома Astro. Новая версия устройства сможет понимать окружающий контекст и реагировать соответствующим образом.

Как сообщает Business Insider, Amazon старается держать разработку в секрете. О Burnham стало известно из внутренних документов IT-гиганта.

Два года назад компания представила домашнего трехколесного робота Astro, способного воспроизводить видео на экране, переносить предметы и распознавать лица. Как отмечает Insider, разработка Amazon не приобрела большую популярность из-за ограниченного функционала.

Обновленный Astro обучается на базе современных языковых моделей. Благодаря этому робот сможет запоминать увиденное и услышанное, вступать в «диалог вопросов и ответов», понимать контекст и действовать в соответствии с ним. Как описывается в документах, устройство, например, способно обнаружить оставленную включенной плиту или неработающий кран и найти хозяина, чтобы предупредить о неисправности.

Кроме того, он мог бы заметить, что человек упал, и позвонить в службу спасения, если поймет, что понадобилась помощь. Или «рассказать» родителям, приводил ли их ребенок друзей после школы. Издание отмечает, что один робот смог бы совместить несколько функций «умного дома».

При этом Amazon изучает возможность исполнения еще более сложных задач устройством. В качестве примера приведен робот, который замечает разбитое стекло на полу, определяет, что оно представляет опасность, и отдает приоритет уборке, прежде чем кто-то поранится.

«Контекстуальное понимание», которое описывается в документах Amazon, называется «новейшей и продвинутой технологией искусственного интеллекта, разработанной для того, чтобы сделать роботов более умными, полезными и разговорными». Однако подчеркивается, что для достижения целей потребуется еще много времени.

Фото: Amazon