Amazon протестирует цифровой евро для ЕЦБ

Европейский центральный банк выбрал пять организаций для оказания помощи в разработке пользовательских интерфейсов для тестирования цифрового евро.

В число этих организаций входят Amazon, крупнейшая в мире по рыночной капитализации компания электронной коммерции, и European Payments Initiative (Европейская платежная инициатива), группа из трех десятков банков и финансовых институтов.

Другими участниками стали испанский банк CaixaBank, французская платежная платформа Worldline и итальянский банк Nexi, сообщает пресс-служба банка.

Всего было 54 претендента, обладающих «специфическим возможностям», необходимыми для тестирования ряда транзакций с цифровым евро.

ЕЦБ еще только на полпути в своем исследовании, следует ли вообще вводить цифровой евро в качестве альтернативы наличным деньгам, или же в этом нет необходимости.

Решение пока нет, но по всем договоренностям оно должно быть принято в сентябре 2023 года.

Как бы то ни было, в рамках проекта прототипирования будут протестированы не только различные процессы в разных сферах применения цифрового евро, но и потенциальные варианты его дизайна, результаты которого ожидаются в первом квартале следующего года.

Для грядущих затем испытаний цифрового евро в обстоятельствах, максимально приближенных к реальным, как раз и были выбраны Amazon и другие компании.

По плану ЕЦБ, например, Amazon будет работать над разработкой процессов оплаты цифровыми евро непосредственно в электронной коммерции.

«Будущее будет построено на новых технологиях, которые позволят осуществлять современные, быстрые и недорогие платежи», — прокомментировал специально для CoinDesk попадание в пятерку компаний-тестировщиков проекта ЕЦБ вице-президент Amazon Payments Макс Бардон.

CaixaBank будет разрабатывать мобильное приложение, которое имитирует шаги, которые пользователи будут предпринимать для перевода цифровых евро на свои банковские счета или перевода цифровых евро другим лицам.

Worldline будет изучать офлайн-платежи между физическими лицами, а EPI и Nexi будут работать над розничными платежами в точках продаж.

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