Глава Amazon по розничному бизнесу ушел в отставку после 23 лет работы

Amazon покинул один из ведущих топ-менеджеров после 23 лет работы в компании. Дэйв Кларк покинул должность главы Amazon по розничному бизнесу, чтобы «вновь строить что-то новое».

Об отставке Дэйва Кларка сообщил генеральный директор Amazon Энди Джесси в служебной записке.

Энди Джесси в записке отметил, что Кларк хочет «использовать другие возможности». Дэйв Кларк рассказал в Twitter, что «пришло время» покинуть Amazon и заняться построением чего-то нового.

«Всем, с кем мне посчастливилось работать: спасибо за то, что в течение 23 лет каждый день приходить на работу было так весело, чтобы изобретать крутые, удивительные вещи для клиентов», – написал Кларк.

Дэйв Кларк работает в Amazon с 1999 года. С 2021 года он руководил розничным бизнесом корпорации. До прихода на эту должность Кларк был вице-президентом по международным операциям, по глобальному обслуживанию клиентов, а также вице-президентом по операциям в Северной Америке.

Фото на обложке: businessinsider