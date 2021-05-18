Amazon может приобрести киностудию MGM

Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer начала переговоры с Amazon: ритейлер хочет приобрести MGM за $9 млрд. Это одна из последних крупных американских киностудий, не поглощённых технологическими конгломератами.
В настоящее время Metro-Goldwyn-Mayer переживает не лучшие времена, отмечает Financial Times: киностудии был нанесён значительный ущерб после закрытия кинотеаторв в пандемию, также MGM пришлось 4 раза переносить премьеру нового фильма «Не время умирать» из саги о Джеймсе Бонде.
Это уже не первая попытка продажи киностудии: по данным Forbes, в 2016 году MGM хотела приобрести Apple Inc. за $6 млрд долларов, но тогда переговоры провалились из-за увольнения генерального директора киностудии Гэри Барбера.
Крупнейший акционер MGM на данный момент — хедж-фонд Anchorage Capital Кевина Ульриха, который начал скупать долги студии в 2010 году, чтобы спасти ее от банкротства после кризиса. В начале 2020 года американский Forbes сообщал, что «у Anchorage Capital накопилась голливудская усталость» и MGM выставлена на продажу за $10 млрд.
Однако источники в отрасли отмечали, что получить такую цену за студию будет сложно — коллекция фильмов MGM устарела и теряет ценность с каждой минутой, а продюсеры бондианы Барбара Брокколи и ее сводный брат Майкл Уилсон слишком жёстко контролируют франшизу, имея последнее слово при принятии решения о кастинге, диалогах и рекламе, что лишь усложняет переговоры.
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Фото на обложке: Alex Millauer /
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