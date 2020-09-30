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Amazon представил устройство для распознавания человека по ладони

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Amazon показала устройство Amazon One, предназначенное для распознавания клиента с помощью сканирования его ладони. Используя сканер, можно будет оплатить покупки, предъявить карту лояльности или пропуск. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем блоге.

Amazon представил устройство для распознавания человека по ладони

«Устройство разработано с целью обеспечения высокой безопасности и использует специальные алгоритмы и оборудование для создания уникальной подписи ладони человека», — отмечают в Amazon.

Устройство работает на базе технологии компьютерного зрения в режиме реального времени.

amazon one

В рамках тестирования оборудование уже используется в двух магазинах без касс и продавцов Amazon Go в городе Сиэтл, в США. Устройства установлены при входе в магазины, где можно сразу связать банковскую карту клиента с уникальной подписью ладони, говорится в сообщении. Для этого необходимо:

  • вставить кредитную карту в оборудование;
  • навести указатель мыши на устройство;
  • следовать инструкциям для привязки карты.

Отмечается, что одному человеку в системе можно зарегистрировать одну или две ладони. В последующие посещения магазинов Amazon зарегистрированным клиентам нужно будет на секунду задержать руку над Amazon One, чтобы технология сработала.

Также изображение ладони можно привязать к аккаунту Amazon. В этом случае в личном кабинете будет доступна история операций.

По заявлению компании, в последующие месяцы устройства будут установлены в другие магазины Amazon. Также компания планирует предлагать технологию сторонним организациям, например, розничным магазинам, стадионам, офисным зданиям. Для заказа устройства нужно связаться с ритейлером по адресу электронной почты, указанному на веб-сайте Amazon One.

Распознавание ладони, по данным Amazon, было выбрано по нескольким причинам: 

  • повышенная в сравнении с некоторыми другими биометрическими альтернативами конфиденциальность ; 
  • это более безопасно, так как требуется, чтобы кто-то сделал намеренный жест, держа ладонь над устройством; 
  • бесконтактность технологии.

Информация клиентов, внесенная в систему, включая изображения ладоней, будет храниться в облачных сервисах компании. По запросу данные можно удалить.

Фото: Amazon

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