Amazon получила рекордный для интернет-гигантов штраф в Европе

Amazon получила рекордный для американских интернет-гигантов штраф в Европе. Компанию уличили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке – особый статус получали только те продавцы, которые сотрудничали с логистическим сервисом Amazon. Рейтинг остальных занижался.
О наложении штрафа на Amazon сообщается на сайте антимонопольного управления Италии.
Сумма штрафа составила 1,1 млрд евро. Отмечается, что это рекордный штраф для американских компаний-гигантов, выписанный европейскими органами правопорядка.
Комиссия установила, что Amazon давала особый статус продавцам, которые в качестве партнера выбрали ее же логистический сервис FBA. Тем, кто не захотел сотрудничать с этим сервисом, статус не давали, тем самым ограничив доступ к многим преимуществам и возможностям, например, участию в акциях к «черной пятнице» и попаданию в список рекомендуемых конкретному покупателю товаров.
В Amazon заявили, что будут обжаловать решение антимонопольного управления Италии, пишет Reuters.
Ранее на Amazon наложил штраф в размере 746 млн евро регулятор Европейского Союза. Компанию уличили в нарушении правил хранения данных, которое привело к их утечке.
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Фото на обложке: Tada Images /
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