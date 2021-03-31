Amazon открыл акселератор для стартапов в области космических технологий

Для участия в акселераторе выберут 10 компаний, они получат до $100 тысяч для использования в облачной инфраструктуре Amazon Web Services и наставников из числа «экспертов космической области и технической тематики с глубоким опытом работы на AWS», пояснили организаторы.

«Поскольку глобальная аэрокосмическая и спутниковая промышленность вступает в новую эру, использование возможностей стартапов будет стимулировать инновации и улучшать доступ к космическим данным», — говорится в сообщении об акселераторе.

Заявки на участие в AWS Space Accelerator принимаются до 21 апреля. К участию приглашаются инновационные стартапы на всех стадиях зрелости, работающих с космическими технологиями или данными, полученными из космоса, а также в сфере электроники и робототехники, запуска и доставки космических аппаратов, их программного обеспечения. Проекты участников будут оценивать по нескольким факторам, в том числе по инновационности, уникальности, применению AWS и способности команды реализовать задуманное.

Программа AWS Space Accelerator рассчитана на 4 недели и пройдет в июне 2021 года. Подробно ознакомиться с условиями акселератора и разместить заявку можно по ссылке.

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Фото: Andrey Armyagov / Shutterstock