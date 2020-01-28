Стартап с российскими корнями Amixr стал участником глобального акселератора 500 Startups

Стартап Amixr, помогающий DevOps и SRE-инженерам управлять IT-инцидентами, вошел в 26 поток американского акселератора 500 Startups. До этого Amixr участвовал в российском акселераторе «Физтех.Старт», открытом совместно МФТИ и Startupbootcamp. Rusbase пообщался с фаундерами Amixr, чтобы узнать, какой путь прошла команда и каковы ее дальнейшие планы.

Amixr запустился в 2019 году. Его создатели — Матвей Кукуй и Ильдар Исхаков, 26-летние москвичи, которые когда-то дружили в младшей школе, а потом столкнулись в офисе Cisco в Калифорнии.



Сама идея, по словам Матвея, пришла ему во время работы DevOps-инженером в американском разработчике поисковых технологий. Там он стоял во главе всей инфраструктуры. Пользовательская база постоянно росла, и он ежедневно сталкивался с IT-инцидентами.

«Приходилось просыпаться до 10 раз за ночь — нельзя было допустить, чтобы инцидент развился и отразился на качестве сервиса. Чем-то похоже на постоянное жонглирование хрустальными вазами. Ошибка стоит безразмерно дорого, нужна постоянная концентрация. Мы не допустили ни единого даунтайма, работа была интересной, а команда — на редкость профессиональной. И все же я начал все больше задумываться — не может быть, чтобы я был единственным, кто испытывает такое напряжение».

«Дальше все происходило словно в рекламе акселератора».

После этого Кукуй вернулся в Россию и вместе с Исхаковым начал работу над продуктом.Получившийся софт собирал и классифицировал IT-инциденты, доставляя их через корпоративный мессенджер именно тому SRE или DevOps-инженеру, который с наименьшим стрессом может наиболее эффективно разобраться с ним.В продукт был также встроен аналитический движок, постоянно ищущий аномалии. Например, он фиксирует, когда человек заступает на дежурство в неоптимальное время и предлагает ему поменяться с коллегой.После выпуска первой версии на Amixr вышел первый клиент — маркетинговая платформа Mindbox. Потом к стартапу стали обращаться американские фонды, и стало ясно, что необходимо ехать в США для старта посевного раунда.Одновременно основатели решили подать заявку в «Физтех.Старте».

В течение нескольких месяцев Amixr получили средства от инвестиционного офиса Сергея Дашкова JointJourney, «Физтех.Старта», бизнес-ангелов Максима Ермилова, Никиты Железного, Алексея Блохина, Антона Литвякова и Джулиана Зегельмана (фонд «Ягуар Капитал»). За время пребывания в России Amixr также успел заключить партнерства с Sentry и Microsoft.

Следующим шагом стало участие в программе калифорнийского акселератора 500 Startups. После нескольких недель подготовки стартап приняли в 26 набор.

«От американского акселератора нам нужно все, что он может дать — от экспертных сессий, которые проводят люди с реальным опытом на местном рынке до репутации перед местными инвесторами и клиентами. Прошедшим такой отбор гораздо легче поднимать следующий раунд и договариваться о новых партнерствах».

Общая сумма вложений всех инвесторов составила $500 тысяч. Их доли не раскрываются. Основная часть инвестиций идет на разработку, маркетинг и продажи. Команда сервиса На данный момент состоит из 10 человек. По словам Кукуя, «большинство — разработчики».



Сейчас, по собственным заявлениям стартапа, несколько сотен компаний тестируют продукт и рассматривают его интеграцию.



Cреди клиентских кейсов Кукуй вспомнил следующий: «Amixr умеет детектировать такую аномалию, когда за все инциденты в компании начинает отвечать один человек. Это свойственно ответственным людям и приводит к выгоранию. Amixr заметил это у одного из наших клиентов и сообщил команде. Команда спросила у человека: "Как дела?", он ответил: "Тут здорово, но очень много инцидентов, собираюсь увольняться". Команда даже и не знала о проблеме. После сообщения от Amixr, клиент перебалансировал нагрузку, человек остался в команде и работает до сих пор».



На вопрос о том, где они собираются развиваться, Матвей говорит, что они будут там, «где будет полезнее для бизнеса», и сейчас это Сан-Франциско.



Фото: Amixr