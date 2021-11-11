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Основатели стартапа Amixr для управления IT-инцидентами продали бизнес американской Grafana

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатели стартапа Amixr Матвей Кукуй и Ильдар Исхаков продали бизнес американской Grafana, которая разрабатывает мультиплатформенное веб-приложение для аналитики и интерактивной визуализации с открытым исходным кодом. О сделке RB.ru рассказали сами фаундеры и Startech.vc — один из инвесторов проекта.

Основатели стартапа Amixr для управления IT-инцидентами продали бизнес американской Grafana

В Amixr не раскрыли сумму сделки и бизнес-показатели компании, отметив только, что до продажи проект перерабатывал 2 млн IT-инцидентов в месяц. Мнение рынка относительно оценки проекта разошлось.

По данным руководителя отдела слияний и поглощений «Лаборатории Касперского» Андрея Никонова, по итогам последнего раунда инвестиций Amixr оценивался в $6 млн. Инвестор TMT Investments Игорь Шойфот также считает, что компания была оценена «как минимум в несколько миллионов долларов». Принципал Fort Ross Ventures Денис Ефремов полагает, что оценка компании вряд ли превысила $10 млн.

Чуть более крупные цифры приводят сооснователь венчурного фонда Cabra VC Алексей Алексанов и основатель и управляющий партнер фонда Tribe-V Юрий Рабинович. По мнению Алексанова, компания была оценена в районе $10 – 15 млн. Рабинович оценивает покупку в $10 – $20 млн. 

По подсчетам основателя Baza VC Алексея Мосолова, с учетом обработки 2 млн инцидентов у Amixr сейчас может быть порядка 400 клиентов. «OpsGenie, основанная в 2012 году, привлекла $10 млн венчурного капитала и в 2016 была поглощена Atlassian по оценке примерно в $300 млн. По экспертным оценкам и данным в SEC, у компании было 3 тыс. клиентов. Сравниваем оценку по количеству клиентов и получаем оценку проекта на уровне $40 млн», — добавил Мосолов. 

Основатели стартапа Ильдар Исхаков и Матвей Кукуй. Фото: Amixr

О проекте

Amixr запустился в 2019 году. Стартап помогает DevOps и SRE-инженерам управлять IT-инцидентами. Софт компании собирает и классифицирует их и через корпоративный мессенджер доставляет тому сотруднику, который эффективнее разберется с проблемой. В продукт также встроен аналитический движок, постоянно ищущий аномалии. 

В 2020 году стартап вошел в 26 поток американского акселератора 500 Startups, а до этого Amixr участвовал в акселераторе МФТИ «ФизтехСтарт», который также представляет Startupbootcamp в России. 

Сделка Amixr с Grafana стала экзитом для всех существующих инвесторов проекта — Startech.vc, инвестиционного офиса Сергея Дашкова JointJourney, бизнес-ангелов Максима Ермилова, Никиты Железного, Алексея Блохина, Антона Литвякова и Джулиана Зегельмана (фонд «Ягуар Капитал»). В прошлом году стартап получил от них $500 тыс.

«Для Startech.vc это была первая венчурная сделка и также для нас это первый экзит, — сообщил RB.ru сооснователь, руководитель венчурного направления Startech.vc Владислав Здоренко. — Сумма сделки не раскрывается, могу сказать, что в 2019 году общий раунд составил $500 тыс., мы вложили в Amixr $75 тыс. и очень довольны результатом выхода из стартапа». 

Дальнейшие планы на компанию

После сделки бренд Amixr перейдет во владение Grafana. Матвей Кукуй и Ильдар Исхаков не раскрыли подробности дальнейшего развития проекта, отметив только, что у Grafana есть на него «интересные планы». По словам основателей, покупка Amixr — это выход Grafana на новый рынок Incident Response (реагирование на инциденты — прим. ред.), где сейчас присутствует крупный игрок PagerDuty.

Команда Amixr присоединилась к Grafana. Сами основатели возглавили отдел, который занимается продуктами для дежурных инженеров.

«Девятого ноября мы "выкатили" Grafana OnCall — продукт, построенный на базе Amixr, встроенный в Grafana Cloud. Это будет большой и амбициозный шаг в сторону рынка Incident Response для всей компании», — сообщили Кукуй и Исхаков.

О рынке управления IT-инцидентами

«Рынок IT Incident Management действительно достаточно узкий. Есть PagerDuty — большой игрок, всем известный публичный лидер, индустриальный стандарт с капитализацией $3,7 млрд. Но остается место для нишевых игроков, сфокусированных на чем-то инновационном или просто удобном конечному пользователю», — считает руководитель отдела слияний и поглощений «Лаборатории Касперского» Андрей Никонов.

По его словам, «фишка» Amixr — интеграция со Slack, одним из основных инструментов совместной работы и повышения производительности у разработчиков в IT.

Рынок Incident Response оценивался в $12,7 млрд в 2018 году. Также прогнозируется, что к 2026 году он достигнет $52,7 млрд США, увеличившись в среднем на 19,1% с 2019 по 2026 год, приводит данные инвестор Игорь Шойфот. 

Из знаковых M&A на IT Incident Management рынке Никонов отмечает поглощение OpsGenie компанией Atlassian Software Systems в 2018 за $300 млн. По словам эксперта, это свидетельствует об интересе больших компаний, занимающихся ПО для повышения продуктивности сотрудников, к подобным нишевым решениям.

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Фото на обложке: Unsplash

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