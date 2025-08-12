Дивиденды в 2025 году: прогноз аналитиков на I полугодие

Аналитики «Эйлера» прогнозируют заметное сжатие рынка промежуточных дивидендов в России. По их оценкам, 19 публичных компаний, чьи дивидендные политики позволяют делиться прибылью в середине года, суммарно направят акционерам около 580 млрд рублей. Это на 38% меньше, чем годом ранее.

Нефть и сталь под давлением

По данным исследования, «Газпром нефть» может снизить дивиденд почти на 60% — до 21,86 руб. на акцию. «Лукойл» урежет выплаты на 38%, до 321 руб., а «Татнефть» — на 44%, до 21,5 руб. за бумагу. В «Эйлере» объясняют это ухудшением рыночной конъюнктуры и укреплением рубля.

Минэкономразвития фиксирует, что в июле баррель Urals стоил $60,37 — на 11% дешевле январских уровней. Давили внешние ограничения против российского энергосектора, а во II квартале ситуацию усугубило ускоренное наращивание добычи ОПЕК+. Рубль за полугодие укрепился к доллару на 22%, что дополнительно снизило рублёвую выручку экспортёров.

Металлурги — без выплат

В этом полугодии не будет дивидендов у сталеваров: «Северсталь» и ММК уже зафиксировали отрицательный свободный денежный поток — минус 29,1 млрд и минус 4,7 млрд рублей соответственно. Год назад оба предприятия ещё платили: «Северсталь» — 31,06 руб., ММК — 2,494 руб. на акцию.

Слабый внутренний спрос на сталь продолжает давить на показатели. Даже смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, по мнению аналитиков, даст ощутимый эффект лишь со временем.

Есть место и для роста

На фоне снижения лидеров рынка некоторые компании планируют нарастить промежуточные выплаты. «Эйлер» ожидает, что Банк «Санкт-Петербург» прибавит 2,4% (до 27,92 руб. на акцию), Novabev Group — почти наполовину (до 18,62 руб.), «Мать и дитя» — на 91% (до 42,07 руб.), а «Ренессанс страхование» увеличит дивиденд более чем вдвое — до 7,44 руб.

Что это значит для инвесторов

По оценкам БКС, за первую половину 2025 года российские компании уже выплатили около 4,5 трлн рублей дивидендов против рекордных 4,8 трлн годом ранее. До конца года на рынок, по прогнозам, придёт ещё около 1 трлн руб., что заметно меньше прошлогодних объёмов.

Эксперты советуют инвесторам держаться за компании с устойчивой и предсказуемой дивидендной политикой, избегая пока нефтегаза и металлургии, где крепкий рубль, слабые цены на сырьё и падение прибыли сокращают возможности для щедрых выплат.

