Выручка «Яндекса» за второй квартал выросла на 45%

«Яндекс» опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2022 года. Общая выручка выросла на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 117,7 млрд рублей. RB ознакомился с результатами.
Рекламная выручка выросла на 22%, до 48,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль за это время достигла 13,1 млрд рублей. Квартальная выручка «Поиска и портала» выросла на 31% год к году, до 51,2 млрд рублей.
Общая доля «Яндекса» на российском поисковом рынке составила в среднем 62,1%. На Android — выросла до 61,9%, на iOS — до 48,4%.
Выручка сервисов такси, каршеринга и кикшеринга выросла на 62% в годовом выражении, до 29,9 млрд рублей. Количество поездок увеличилось на 28%.
Товарооборот сегмента электронной коммерции за первые шесть месяцев увеличился на 107% и составил 123,1 млрд рублей. Во втором квартале он вырос на 67% год к году. Выручка сегмента выросла на 36%, до 19,6 млрд рублей.
Подписчики «Плюса» доросли до 13,7 млн. Выручка развлекательных сервисов выросла на 50%, до 6,1 млрд рублей.
Компания отказалась делать прогнозы финансовых показателей на 2022 года из-за «неопределенности в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем».
На днях «Яндекс» полностью возобновил прерванный в феврале наем сотрудников. Самой широкой стала вакансия бэкенд-разработчика, также компания нуждается в специалистах для развития сервисов такси, доставки и «Яндекс.Маркета».
Вакансии открыты в нескольких городах в России, в частности в Екатеринбурге и Новосибирске, а также в зарубежных офисах «Яндекса».
Фото на обложке: Larich /
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27 июля 2022