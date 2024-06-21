Anthropic выпустил мощнейшую ИИ-модель Claude 3.5

Компания Anthropic выпустила мощную ИИ-модель Claude 3.5 Sonnet. Эта нейросеть может сравниться или даже превзойти по возможностям GPT-4o от OpenAI и Gemini от Google. При этом с точки зрения разработчиков обновленная версия в пять раз дешевле, отмечает Reuters.
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Разработчики утверждают, что Claude 3.5 Sonnet будет намного лучше писать и переводить код, обрабатывать многоэтапные рабочие процессы, интерпретировать диаграммы и графики и транскрибировать текст с изображений. Новая нейросеть теперь является стандартной для чат-бота Claude и доступна как платным, так и бесплатным пользователям.
Стартап Anthropic — один самых популярных в области искусственного интеллекта. Его основали бывшие сотрудники OpenAI. За прошедший год компания привлекла около $7,3 млрд. В марте 2024 года Anthropic запустил Claude 3, которая состоит трех моделей: Opus, Sonnet и Haiku.
Фото на обложке: Tada Images /
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