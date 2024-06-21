Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Anthropic выпустил мощнейшую ИИ-модель Claude 3.5

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания Anthropic выпустила мощную ИИ-модель Claude 3.5 Sonnet. Эта нейросеть может сравниться или даже превзойти по возможностям GPT-4o от OpenAI и Gemini от Google. При этом с точки зрения разработчиков обновленная версия в пять раз дешевле, отмечает Reuters.

Anthropic выпустил мощнейшую ИИ-модель Claude 3.5
  1. Новости

Разработчики утверждают, что Claude 3.5 Sonnet будет намного лучше писать и переводить код, обрабатывать многоэтапные рабочие процессы, интерпретировать диаграммы и графики и транскрибировать текст с изображений. Новая нейросеть теперь является стандартной для чат-бота Claude и доступна как платным, так и бесплатным пользователям. 

Стартап Anthropic — один самых популярных в области искусственного интеллекта. Его основали бывшие сотрудники OpenAI. За прошедший год компания привлекла около $7,3 млрд. В марте 2024 года Anthropic запустил Claude 3, которая состоит трех моделей: Opus, Sonnet и Haiku.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Adobe запретила обучать ИИ на контенте своих клиентов
  2. 2 Каждый четвертый стартап генеративного ИИ в Европе основан экс-сотрудниками бигтеха
  3. 3 McDonald’s отказался от планов развивать экспериментальный формат кафе с ИИ
  4. 4 Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер создал новую ИИ-компанию
  5. 5 «Яндекс» и «Сбер» вместе с вузами запустят первый бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

MGIMO Ventures

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

Все ВОЗМОЖНОСТИ