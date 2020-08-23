В России разработали «антиковидную» пропускную систему с функцией распознавания лиц

Холдинг «Швабе», входящий в «Ростех», объявил о создании «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Оборудование можно будет использовать для контроля и пропуска людей на проходных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Комплекс устройств включает тепловизор, рабочее место со специальным ПО и черное тело для калибровки изображения. По заявлению разработчика, система сможет идентифицировать личность, распознавать, скрыто ли лицо за защитной маской, записывать видео.

«При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет», — рассказали в «Швабе».

Представитель компании добавил, что оборудование может быть интегрировано с системой контроля и управления доступом здания. Так, устройство сможет работать самостоятельно, в случае необходимости оповещая оператора. Для визуализации полученной информации комплекс оснащен полноформатным экраном.

Отмечается, что устройство обладает высокой дальностью действия, поэтому подойдет для использования в организациях с большим количеством людей.

Оборудование получило название «Зоркий». Под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе им. С. А. Зверева выпускалось семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов.

Выход новинки на рынок ожидается в ближайшее время.

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