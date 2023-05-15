Система «Антиплагиат» научилась выявлять созданный ChatGPT текст

Система обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» добавила новый функционал — автоматическое выявление машинно-сгенерированных текстов, сообщила пресс-служба «Антиплагиата». Доступ к новому функционалу доступен всем пользователям платных версий системы с мая 2023 года.
Теперь, если в проверяемом документе обнаружены сгенерированные фрагменты, система «Антиплагиат» выделяет их, а сам документ маркируется как «Подозрительный».
Алгоритм, который позволяет автоматически выявлять и маркировать сгенерированные машиной фрагменты текста, является собственной разработкой компании. Система проверки анализирует текст на наличие фрагментов, предположительно созданных при использовании моделей глубокого обучения GPT2, GPT-3, ChatGPT.
Уточняется, что детектор машинно-сгенерированных текстов обучен и протестирован на большом наборе данных, что минимизирует риск ложного срабатывания.
Контекст
Система «Антиплагиат» широко используется в образовательных учреждениях, а также в научных и исследовательских учреждениях. В том числе с помощью нее студенты проверяют свои дипломные работы на уникальность.
В России уже публично описывался случай использования ChatGPT для написания дипломной работы. Так, студент РГГУ Александр Жадан использовал нейросеть, которая справилась с этой задачей за 23 часа. Дипломную работу на тему управления организацией ChatGPT написала с уникальностью текста в 82% при требуемых 70%, Жадан успешно защитил ее.
В РГГУ после этого предложили ограничить использование бота ChatGPT в образовании.
- Чат-бот ChatGPT от OpenAI с помощью технологий искусственного интеллекта может выполнять всевозможные задачи, например, найти ответ практически на любой вопрос, написать программный код, придумать песню.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ChatGPT или Bard? 8 преимуществ нейросети от Google
- 2 Повысить личную и профессиональную продуктивность: стартует практикум по использованию ChatGPT
- 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 4 Интеллект искусственный, чувства реальные. Рассказываем об индустрии отношений с ботами
- 5 Эксперимент: могут ли ChatGPT, Gerwin и «Балабоба» заменить копирайтеров
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2023
15 мая 2023