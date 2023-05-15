Система «Антиплагиат» научилась выявлять созданный ChatGPT текст

Система обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» добавила новый функционал — автоматическое выявление машинно-сгенерированных текстов, сообщила пресс-служба «Антиплагиата». Доступ к новому функционалу доступен всем пользователям платных версий системы с мая 2023 года.

Теперь, если в проверяемом документе обнаружены сгенерированные фрагменты, система «Антиплагиат» выделяет их, а сам документ маркируется как «Подозрительный».

Алгоритм, который позволяет автоматически выявлять и маркировать сгенерированные машиной фрагменты текста, является собственной разработкой компании. Система проверки анализирует текст на наличие фрагментов, предположительно созданных при использовании моделей глубокого обучения GPT2, GPT-3, ChatGPT.

Уточняется, что детектор машинно-сгенерированных текстов обучен и протестирован на большом наборе данных, что минимизирует риск ложного срабатывания.

Контекст

Система «Антиплагиат» широко используется в образовательных учреждениях, а также в научных и исследовательских учреждениях. В том числе с помощью нее студенты проверяют свои дипломные работы на уникальность.

В России уже публично описывался случай использования ChatGPT для написания дипломной работы. Так, студент РГГУ Александр Жадан использовал нейросеть, которая справилась с этой задачей за 23 часа. Дипломную работу на тему управления организацией ChatGPT написала с уникальностью текста в 82% при требуемых 70%, Жадан успешно защитил ее.

В РГГУ после этого предложили ограничить использование бота ChatGPT в образовании.

Чат-бот ChatGPT от OpenAI с помощью технологий искусственного интеллекта может выполнять всевозможные задачи, например, найти ответ практически на любой вопрос, написать программный код, придумать песню.

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