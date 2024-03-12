Apple разрешит скачивать приложения разработчиков из Евросоюза со сторонних сайтов. Загрузить приложение можно будет только с указанного в App Store Connect ресурса, а пользователю потребуется одобрить разработчика в настройках смартфона.

Apple разрешит скачивание приложений с сайтов разработчиков в обход App Store. Новое правило действует только для разработчиков из стран Евросоюза, говорится в сообщении Apple.

Для того, чтобы пользователи получили доступ к загрузке приложения вне App Store, разработчик должен указать свой ресурс в App Store Connect. Также разработчик должен быть зарегистрирован в ЕС как юридическое лицо, быть участником Apple Developer Program в течение двух лет подряд и иметь не менее 1 млн загрузок приложения за предыдущий год.

После первого миллиона скачиваний приложения в год разработчику придется платить сбор в размере €0,5 за каждую загрузку приложения.

Чтобы получить возможность скачать приложение вне App Store, пользователю нужно будет подтвердить разработчика в настройках iPhone.

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