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Apple выпустит ИИ-помощника для расшифровки и конспектирования совещаний и лекций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Apple разрабатывает улучшенные функции транскрибирования аудио и генерации кратких аннотаций на основе записанной речи в режиме реального времени. Новый ИИ-помощник повысит эффективность работы для студентов, журналистов, писателей и др., пишет AppleInsider.

Apple выпустит ИИ-помощника для расшифровки и конспектирования совещаний и лекций

Пользователи смогут записывать лекции, интервью, идеи и много другое, при этом им не придется тратить время на расшифровку аудио, инструмент Apple сделает это за них.

Исходные аудиозаписи будут сохранятся на устройстве вместе с расшифрованным текстом, чтобы минимизировать количество ошибок и избежать потери важных данных.

Сейчас Apple тестирует эти функции в качестве дополнений к нескольким обновлениям приложений, которые должны появиться с выпуском iOS 18 уже в 2024 году.

Фото на обложке: Unsplash

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