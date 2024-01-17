Apple добавила в App Store ссылки на сторонние ресурсы для оплаты покупок

Apple добавила в App Store ссылки на сторонние ресурсы для оплаты покупок и подписок. Комиссия для таких транзакций будет ниже, чем через App Store. На такой шаг компания пошла после того, как Верховный суд США отклонил жалобу Apple на решение по делу Epic Games.

Apple разрешила публиковать в App Store в США ссылки на сторонние ресурсы для оплаты внутрисервисных покупок и подписок. Об этом сообщила компания.

Комиссия по таким транзакциям будет ниже. Для крупных разработчиков она составит 27% вместо 30%, для компаний с выручкой менее $1 млн в год – 12% вместо 15%.

На такой шаг Apple пошла после того, как Верховный суд США отклонил апелляционную жалобу компании на решение по судебному спору с Epic Games. Решением суда Apple обязали разрешить публикацию ссылок на ресурсы вне App Store для оплаты покупок.

Epic Games настаивала, что Apple нарушает антимонопольное законодательство, не допуская оплату покупок не через App Store, комиссия в котором составляет 30%.

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