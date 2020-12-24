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Apple начнет производство беспилотных автомобилей

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Компания Apple намерена с 2024 года наладить производство беспилотных автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Apple начнет производство беспилотных автомобилей

Apple начала разработку автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта с названием Project Titan, уточняет агентство. Project Titan развивался неравномерно, его концепция пересматривалась. В 2018 году руководить проектом стал Дуг Филд (ранее работал в Tesla Inc).

Официально о планах на выпуск беспилотника компания не заявляет. Источники издания рассказывают, что в своем легковом пассажирском автомобиле Apple сделает акцент на «прорывную» технологию аккумуляторов. Конструкция, разработанная компанией, позволит снизить стоимость батареи и сделает ее более энергоемкой.

Ранее стартап Zoox от Amazon сообщил о создании беспилотного электромобиля. Компания планирует создать парк «роботакси» и составить конкуренцию Uber и Lyft в США.

Фото:  metamorworks/ Shutterstock

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