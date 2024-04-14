Apple столкнется с антимонопольным иском на $1 млрд в Великобритании

Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (CAT) Великобритании отклонил апелляцию Apple об отклонении антимонопольных обвинений, предъявленных от имени более чем 1500 разработчиками iOS-приложений. Истец требует компенсацию в размере £785 млн ($978 млн).

На решение, опубликованное CAT, обратил внимание Reuters. В документе говорится, что обвинения Apple в блокировании конкуренции от имени 1566 британских разработчиков являются обоснованными.

В 2023 году иск подал профессор Центра конкурентной политики при Университете Восточной Англии Шон Эннис. В иске говорится, что Apple блокировала разработчиков в своей экосистеме и взимала несправедливую комиссию в размере 30% за покупку приложений и покупок в App Store.

Apple в своей апелляции настаивала на том, что истец не может ссылаться на британский закон о конкуренции, поскольку комиссия взималась за транзакции, происходившие за пределами Великобритании. CAT заявил о праве рассматривать дело, несмотря на этот факт.

Судебное разбирательство по делу может начаться только в следующем году. При этом неизвестно, когда оно завершится.

Это далеко не первый случай, когда американская корпорация сталкивается с антимонопольными обвинениями. Например, в прошлом месяце Минюст США и власти 16 штатов подали иск за многочисленные нарушения антимонопольных законов, в том числе за злоупотребление доминирующим положением на рынке смартфонов.

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