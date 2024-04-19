Apple удалила Telegram и WhatsApp из китайского App Store

Корпорация Apple удалила из китайской версии магазина приложений App Store некоторые мессенджеры, в том числе WhatsApp* и Telegram. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, из китайского App Store также пропали Threads* и Signal. The Wall Street Journal добавляет, что китайские пользователи также больше не могут получить доступ к корейскому Line.
В Apple сообщили, что удаление мессенджеров из App Store — требование Государственной канцелярии интернет-информации КНР из соображений национальной безопасности.
Компания добавила, что обязана соблюдать законы стран, в которых работает, даже если не согласна с ними.
По данным Bloomberg, удаление приложений могло быть связано с законом, который был принят в КНР в 2023 году. Согласно новым правилам, приложения, которые работают в Китае, должны быть зарегистрированы в регулирующем органе.
В августе 2023 года власти КНР призвали разработчиков последовать этому нововведению до конца марта 2024 года, иначе приложения прекратят работу в стране.
*принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
Фото на обложке: Unsplash
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