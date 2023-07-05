В Госдуме предложили создавать условия для естественного падения спроса на гаджеты Apple

Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предложил создавать условия, при которых возникло бы естественное падение спроса на продукцию американской компании Apple. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Нужно ли запрещать их продажу на территории РФ, вопрос спорный. Не нужно впадать в крайности, нужно создавать условия, при которых спрос на технику Apple упадет по естественным причинам, и это будет добровольным и осознанным выбором самих граждан», — считает Горелкин.

Депутат объяснил это «вопросами к безопасности иностранных гаджетов и операционных систем». Он также считает, что российским госслужащим было бы правильно «отказаться от использования гаджетов, произведенных в странах НАТО».

Apple официально прекратила прямые продажи в России в марте 2022 года. Гаджеты компании возят в страну по схеме параллельного импорта.

В марте 2023 года Apple прекратила гарантийное обслуживание ноутбуков MacBook и планшетов iPad в России на неопределенное время. Причиной такого решения компания назвала логистические сложности в поставках запчастей, вызванные санкционными ограничениями.

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