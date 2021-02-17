Apple начала разработку наушников из стекла

Apple изучает возможность использования стекла для создания будущих AirPods Max. Стекло великолепно выглядит и имеет лучшие акустические свойства, чем алюминий, считают в компании. Об этом сообщает портал Appleinsider.

Согласно документу из базы Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), Apple намерена запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла.

В пояснении к изобретению говорится, что такое устройство, как наушники используется уже более 100 лет, но их строение остается практически неизменным.

«Таким образом, есть потребность в улучшении конструкции и характеристик наушников», — отмечают в Apple.

Помимо усовершенствования свойств и внешнего вида уcтройства, компания намерена использовать стекло для добавления на него сенсорных датчиков. С их помощью пользователь сможет управлять настройками и воспроизведением мультимедиа.

По данным Appleinsider, стекло может улучшить акустические свойства гарнитуры, «блокируя определенные звуки и пропуская некоторые частоты». Инженеры Apple также отмечают, что стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл.

Стекло при производстве наушников уже использует компания Sennheiser для своей модели HD 820. По заявлению компании, материал позволяет сделать звучание более реалистичным.

Полноразмерные наушники AirPods Max были представлены Apple в декабре 2020 года. Сейчас оправа наушников выполнена из нержавеющей стали, чашки — из анодированного алюминия. В амбушюрах наушников используется пена с эффектом памяти, которая подстраивается под ушную раковину владельца. Стоимость устройства составляет 62 990 рублей.

Фото: Apple