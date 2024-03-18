Apple планирует добавить в iPhone системы искусственного интеллекта от Google — Bloomberg

Apple планирует добавить в iPhone системы искусственного интеллекта от Google, узнал Bloomberg. Компании ведут переговоры и ожидается, что функции Gemini появятся в iOS 18 уже в 2024 году.

Apple ведет переговоры с Google о внедрении системы искусственного интеллекта Gemini в iPhone. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным агентства, функции ИИ могут быть внедрены в iOS 18 уже в 2024 году. Однако о сделке между Google и Apple вряд ли будет объявлено до конференции для разработчиков, которую последняя планирует провести в июне. Кроме того, Apple ведет переговоры с OpenAI о внедрении ее систем в iOS.

Apple ведет разработку собственной системы искусственного интеллекта, но ее возможности пока уступают продуктам Google и OpenAI, отметило издание.

Ранее глава Apple Тим Кук говорил, что Apple представит крупный ИИ-анонс в 2024 году.

Фото на обложке: Zhuravlev Andrey / Shutterstock