«Яблочный» электрокар? Стало известно о переговорах Apple с Hyundai и Kia

Корпорация намерена построить «Apple Car» в Северной Америке, уточняют источники телеканала. Производство электрокара под брендом Apple может стартовать уже в 2024 году на предприятии Kia в штате Джорджия. Apple собирается контролировать программное и аппаратное обеспечение, которое войдет в автомобиль.

Правда, конкретных договоренностей стороны пока не достигли, не исключена возможность переговоров о выпуске Apple Car и с «другим автопроизводителем отдельно или в дополнение к работе с Hyundai», приводит издание мнение еще одних своих информаторов.

В то же время южнокорейский сайт dongА.com уже написал о планах Apple вложить $3,6 млрд в Kia в рамках совместного производства электромобилей Apple. И даже сообщил, что сделка состоится 17 февраля, по контракту мощность линии составит 100 тысяч электрокаров в год с возможным наращиванием до 400 тысяч единиц. Правда, никаких ссылок на источники информации в публикации нет.

На фоне новостей о возможной сделке акции Apple поднялись более чем на 2%. Акции Kia на южнокорейской бирже прибавили в пике 14,5% и обновили свой исторический максимум с 1997 года, сообщил Reuters.

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