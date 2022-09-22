Apple будет производить 25% всех iPhone в Индии к концу 2025 года — JP Morgan

По предположениям аналитиков, Apple перенесет 5% мирового производства iPhone 14 в Индию к концу 2022 года и расширит свои производственные мощности в стране, чтобы производить 25% всех iPhone к 2025 году.

С другой стороны, на Вьетнам будет приходиться 20% всего производства iPad и Apple Watch, 5% MacBook и 65% AirPods к 2025 году, говорится в отчете, который пристально изучил TechCrunch.

Конкурент Apple Samsung считает Индию важным производственным центром и открыл один из своих крупнейших заводов в стране.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi, который в настоящее время лидирует на рынке, а также его конкуренты Oppo, Vivo и OnePlus также собирают ряд своих телефонов именно в Индии.

Эксперты уверены, что присутствие иностранных гигантов в сочетании с «достаточными трудовыми ресурсами и конкурентоспособными затратами на рабочую силу» делают Индию желанным местом для дислокации.

Недавно появилась информация, что Google также планирует перенести часть производства смартфонов Pixel в Индию (в частности запустит там Pixel 7).

Несмотря на то, что Apple занимает пока небольшую долю рынка в Индии, производитель iPhone за последние пять лет расширил свои инвестиции в страну.

Компания открыла онлайн-магазин Apple в Индии два года назад и публично поделилась, что работает над запуском первого офлайн-магазина в стране.

Foxconn в настоящее время насчитывает всего порядка 20 тыс. операторов по сборке iPhone в Индии (по сравнению с 350 тыс. в Китае).

«Индийская цепочка поставок iPhone исторически работала только с устаревшими моделями. Интересно, что Apple потребовала, чтобы в Индии стартовало производство можелей iPhone 14 / 14 Plus спустя всего два-три месяца после начала производства в материковом Китае. Такой короткий интервал подразумевает растущую важность производства в Индии и, вероятно, более высокие финансовые вливания в сборку iPhone в Индии в будущем», — говорится в отчете.

Фото на обложке: Daniel Romero / Unsplash