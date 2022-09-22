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Apple будет производить 25% всех iPhone в Индии к концу 2025 года — JP Morgan

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Представители JP Morgan распространили отчет, согласно которому компания Apple намерена сделать две страны своими ключевыми производственными центрами, снижая зависимость от Китая.

Apple будет производить 25% всех iPhone в Индии к концу 2025 года — JP Morgan

По предположениям аналитиков, Apple перенесет 5% мирового производства iPhone 14 в Индию к концу 2022 года и расширит свои производственные мощности в стране, чтобы производить 25% всех iPhone к 2025 году.

С другой стороны, на Вьетнам будет приходиться 20% всего производства iPad и Apple Watch, 5% MacBook и 65% AirPods к 2025 году, говорится в отчете, который пристально изучил TechCrunch.

Конкурент Apple Samsung считает Индию важным производственным центром и открыл один из своих крупнейших заводов в стране. 

Китайский производитель смартфонов Xiaomi, который в настоящее время лидирует на рынке, а также его конкуренты Oppo, Vivo и OnePlus также собирают ряд своих телефонов именно в Индии.

Эксперты уверены, что присутствие иностранных гигантов в сочетании с «достаточными трудовыми ресурсами и конкурентоспособными затратами на рабочую силу» делают Индию желанным местом для дислокации.

Недавно появилась информация, что Google также планирует перенести часть производства смартфонов Pixel в Индию (в частности запустит там Pixel 7).

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Несмотря на то, что Apple занимает пока небольшую долю рынка в Индии, производитель iPhone за последние пять лет расширил свои инвестиции в страну. 

Компания открыла онлайн-магазин Apple в Индии два года назад и публично поделилась, что работает над запуском первого офлайн-магазина в стране.

Foxconn в настоящее время насчитывает всего порядка 20 тыс. операторов по сборке iPhone в Индии (по сравнению с 350 тыс. в Китае).

«Индийская цепочка поставок iPhone исторически работала только с устаревшими моделями. Интересно, что Apple потребовала, чтобы в Индии стартовало производство можелей iPhone 14 / 14 Plus спустя всего два-три месяца после начала производства в материковом Китае. Такой короткий интервал подразумевает растущую важность производства в Индии и, вероятно, более высокие финансовые вливания в сборку iPhone в Индии в будущем», — говорится в отчете.

Фото на обложке: Daniel Romero / Unsplash

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