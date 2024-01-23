Apple улучшила защиту от кражи iPhone в свежем обновлении iOS

Apple улучшила защиту от кражи iPhone в свежем обновлении для iOS. Функция защиты от кражи теперь опирается на биометрические данные владельца – Face ID или отпечатки пальцев.

Apple модернизировала функцию защиты от кражи смартфонов iPhone. Об этом говорится в описании свежего обновления операционной системы iOS.

Функция защиты от кражи смартфона теперь работает с применением биометрических данных владельца. Управление настройками пользователя или просмотр сохраненных паролей будут недоступны без Face ID или сканирования отпечатков пальцев.

Кроме того, в iOS ввели часовую задержку на смену пароля Apple ID или пароля блокировки смартфона. Эта задержка активируется в необычных для нахождения владельца местах, например, не дома или не на работе.

Запустить функцию защиты от кражи можно в настройках iPhone. Обновление iOS доступно всем пользователям iPhone версии X и старше.

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