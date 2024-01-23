Apple улучшила защиту от кражи iPhone в свежем обновлении iOS

Apple улучшила защиту от кражи iPhone в свежем обновлении для iOS. Функция защиты от кражи теперь опирается на биометрические данные владельца – Face ID или отпечатки пальцев.
Apple модернизировала функцию защиты от кражи смартфонов iPhone. Об этом говорится в описании свежего обновления операционной системы iOS.
Функция защиты от кражи смартфона теперь работает с применением биометрических данных владельца. Управление настройками пользователя или просмотр сохраненных паролей будут недоступны без Face ID или сканирования отпечатков пальцев.
Кроме того, в iOS ввели часовую задержку на смену пароля Apple ID или пароля блокировки смартфона. Эта задержка активируется в необычных для нахождения владельца местах, например, не дома или не на работе.
Запустить функцию защиты от кражи можно в настройках iPhone. Обновление iOS доступно всем пользователям iPhone версии X и старше.
Фото на обложке: Tada Images /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
- 2 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
- 3 Названы 6 самых популярных смартфонов в мире
- 4 Как парни из Пензы делают миллионы на пиксельных раскрасках
- 5 «Мы встречались со Стивом Джобсом, он посмотрел на наш продукт и сказал: „Надо делать“»
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2024
26 января 2024
31 января 2024