Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир

Современные технологии не только могут делать нашу ежедневную жизнь проще и удобнее, но и глобально менять мир к лучшему. Эта подборка создана сервисом Добро Mail.ru , который создает технологии для благотворительности и реализации социальной ответственности бизнеса. В материале собраны мировые технологичные новости июля о позитивных изменениях в обществе: от медицины до экологии.

Из мозга на экран: ученые научились читать мысли парализованных

Американские ученые создали нейроимплант, который читает мысли парализованного человека. Расшифровка мыслей на экран происходит по электрическим сигналам в речевой моторной области мозга: пациенту нужно попытаться поговорить вслух, а алгоритм переведет его в текст. На сегодняшний день системе удалось правильно определить слово в половине из 9 тысяч попыток, однако изобретение совершенствуется.

Не бактерии, не грибы: в США нашли Боргов

В Калифорнии нашли неизвестную ранее ДНК, которая может очищать воздух от метана: это поможет в борьбе за сохранение климата. ДНК назвали Борг в честь одноименной цивилизации из саги «Звездный путь».

Найденная ДНК не относится ни к одному из известных видов живых организмов на земле и могут ускорять процессы окисления метана, что может способствовать экологам, контролирующим количество выбросов этого вещества в природу.

Из приложения — на тренировку: Peloton мотивирует геймеров на спорт

Компания Peloton, которая специализируется на производстве спортивных тренажеров и велосипедов, анонсировала выход видеоигры. Рабочее название проекта Lanebreak, видеоигра будет встроена в приложение компании.

Для того, чтобы управлять колесом внутри виртуальной реальности, нужно будет нажимать на настоящие педали. Таким образом Peloton планирует мотивировать пользователей больше заниматься физической активностью.

Больше толерантности: в iOS появится эмодзи с беременным мужчиной (но это не точно)

Портал Emojipedia опубликовал список эмодзи, которые, вероятно, появятся в новой версии iOS 15. Среди них: новые толерантные картинки на тему гендерных отношений и национальной идентичности, к примеру, есть рукопожатие в 15 новых цветовых решениях.

Больше всего шуму в СМИ надело изображение беременного мужчины, однако список смайлов пока приблизительный: окончательный набор появится в сентябре 2021 года.

Instagram вводит новую функцию для борьбы с кибербуллингом

Соцсеть Instagram в тестовом режиме запустила новую функцию для борьбы с кибербуллингом. Основная цель новой фичи — снизить число травмирующих комментариев. Искусственный интеллект будет выявлять подозрительные комментарии и советовать пользователям их удалить.

В приложении появится также функция Limits, которая будет отправлять оскорбительные комментарии на предосмотр: то есть они не появятся под вашим сообщением без вашего согласия, либо останутся видны только их автору.

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