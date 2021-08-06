Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир

Колонки
Александра Бабкина
Александра Бабкина

Директор по социальным проектам Mail.ru Group, руководитель проекта Добро Mail.ru

Алина Алещенко

Выпуск #1

Современные технологии не только могут делать нашу ежедневную жизнь проще и удобнее, но и глобально менять мир к лучшему. Эта подборка создана сервисом Добро Mail.ru, который создает технологии для благотворительности и реализации социальной ответственности бизнеса. В материале собраны мировые технологичные новости июля о позитивных изменениях в обществе: от медицины до экологии. 

Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир

Из мозга на экран: ученые научились читать мысли парализованных 

Американские ученые создали нейроимплант, который читает мысли парализованного человека. Расшифровка мыслей на экран происходит по электрическим сигналам в речевой моторной области мозга: пациенту нужно попытаться поговорить вслух, а алгоритм переведет его в текст. На сегодняшний день системе удалось правильно определить слово в половине из 9 тысяч попыток, однако изобретение совершенствуется.

 

Не бактерии, не грибы: в США нашли Боргов

В Калифорнии нашли неизвестную ранее ДНК, которая может очищать воздух от метана: это поможет в борьбе за сохранение климата. ДНК назвали Борг в честь одноименной цивилизации из саги «Звездный путь».

Найденная ДНК не относится ни к одному из известных видов живых организмов на земле и могут ускорять процессы окисления метана, что может способствовать экологам, контролирующим количество выбросов этого вещества в природу.

 

Из приложения — на тренировку: Peloton мотивирует геймеров на спорт 

Компания Peloton, которая специализируется на производстве спортивных тренажеров и велосипедов, анонсировала выход видеоигры. Рабочее название проекта Lanebreak, видеоигра будет встроена в приложение компании.

Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub. Присоединяйся!

Для того, чтобы управлять колесом внутри виртуальной реальности, нужно будет нажимать на настоящие педали. Таким образом Peloton планирует мотивировать пользователей больше заниматься физической активностью.

 

Больше толерантности: в iOS появится эмодзи с беременным мужчиной (но это не точно)

Портал Emojipedia опубликовал список эмодзи, которые, вероятно, появятся в новой версии iOS 15. Среди них: новые толерантные картинки на тему гендерных отношений и национальной идентичности, к примеру, есть рукопожатие в 15 новых цветовых решениях.

Больше всего шуму в СМИ надело изображение беременного мужчины, однако список смайлов пока приблизительный: окончательный набор появится в сентябре 2021 года.

 

Instagram вводит новую функцию для борьбы с кибербуллингом 

Соцсеть Instagram в тестовом режиме запустила новую функцию для борьбы с кибербуллингом. Основная цель новой фичи — снизить число травмирующих комментариев. Искусственный интеллект будет выявлять подозрительные комментарии и советовать пользователям их удалить.

В приложении появится также функция Limits, которая будет отправлять оскорбительные комментарии на предосмотр: то есть они не появятся под вашим сообщением без вашего согласия, либо останутся видны только их автору.

Фото на обложке: pixabay.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Каким будет следующий прорыв в сфере технологий? Об этом расскажет ИИ
  2. 2 RB.RU представляет карту рынка ArtTech
  3. 3 Apple начнет защищать детей от откровенных снимков в «Сообщениях»
  4. 4 ArtTech — карта российского рынка
  5. 5 Как будет развиваться технология компьютерного зрения в ближайшем будущем
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

06 августа 2021

Чемпионат DigitalSkills 2021

08 августа 2021

MTS StartUp Hub

09 августа 2021

Акселератор ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма