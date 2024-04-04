Apple добавит в iOS 17.5 систему защиты от устройств для слежения. Она будет распознавать даже не сертифицированные Apple или Find My устройства. Функция пока доступна только для разработчиков в бета-версии операционной системы.
Apple добавит в новую операционную систему iOS 17.5 систему защиты от устройств для отслеживания местоположения. Об этом пишет 9to5Mac.
На данный момент iOS может обнаруживать устройства для слежки, но только если они сертифицированы Apple или Find My. Новая система сможет определять даже несертифицированные устройства и позволит отключать их.
Функцию добавили в бета-версию iOS 17.5 для разработчиков, пользователям она пока недоступна. Ожидается, что Apple выпустит новую ОС в мае 2024 года.
Фото на обложке: Tada Images /
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