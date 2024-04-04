Apple добавит в iOS 17.5 систему защиты от устройств для слежения. Она будет распознавать даже не сертифицированные Apple или Find My устройства. Функция пока доступна только для разработчиков в бета-версии операционной системы.

Apple добавит в iOS 17.5 систему защиты от устройств для слежения