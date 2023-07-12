Apple отключила россиянам подписку на Logic Pro и Final Cut Pro для iPad

Apple запретила россиянам оплачивать подписку на Logic Pro и Final Cut Pro для iPad. Компания возвращает деньги за уже оплаченные покупки, сообщает iPhones. Версии аудио и видеоредактора для iPad появились в мае 2023 года.

Apple отключила российским пользователям редакторов Logic Pro и Final Cut Pro на iPad возможность оплачивать подписку. Об этом сообщает iPhones.ru.

В приветственном сообщении пользователям сообщают, что «с подпиской возникла ошибка» и обещают вернуть деньги за уже оплаченные покупки на тот же счет, с которого была произведена оплата. Деньги должны поступить на счет в течение 30 дней.

Apple представила версии аудио и видеоредакторов Logic Pro и Final Cut Pro для iPad в мае 2023 года. Подписка на инструменты стоила 349 рублей в месяц или 3990 рублей в год.

Возможность оплаты покупок в App Store ограничена для российских пользователей с марта 2022 года. В iOS доступна оплата только со счета мобильного телефона.

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