Apple отключила россиянам подписку на Logic Pro и Final Cut Pro для iPad

Apple запретила россиянам оплачивать подписку на Logic Pro и Final Cut Pro для iPad. Компания возвращает деньги за уже оплаченные покупки, сообщает iPhones. Версии аудио и видеоредактора для iPad появились в мае 2023 года.
Apple отключила российским пользователям редакторов Logic Pro и Final Cut Pro на iPad возможность оплачивать подписку. Об этом сообщает iPhones.ru.
В приветственном сообщении пользователям сообщают, что «с подпиской возникла ошибка» и обещают вернуть деньги за уже оплаченные покупки на тот же счет, с которого была произведена оплата. Деньги должны поступить на счет в течение 30 дней.
Apple представила версии аудио и видеоредакторов Logic Pro и Final Cut Pro для iPad в мае 2023 года. Подписка на инструменты стоила 349 рублей в месяц или 3990 рублей в год.
Возможность оплаты покупок в App Store ограничена для российских пользователей с марта 2022 года. В iOS доступна оплата только со счета мобильного телефона.
Фото на обложке: Aleksey H /
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