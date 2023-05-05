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Apple отчиталась о падении выручки второй квартал подряд

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Apple Inc. отчиталась о результатах работы во втором квартале 2023 финансового года (длится с 1 октября по 30 сентября, первый квартал завершается 31 декабря). Выручка и чистая прибыль компании сократились на 2,5% и 3,4% соответственно, выручка падает второй квартал подряд.

Apple отчиталась о падении выручки второй квартал подряд

Выручка по состоянию на 1 апреля составила $94,8 млрд, чистая прибыль — $24,2 млрд.

При этом результаты Apple оказались лучше ожиданий аналитиков, и акции компании после публикации отчетности набрали в цене 2%.

Одним из драйверов бизнеса Apple в прошедшем квартале оказался рост доходов от сервисов (учитывается музыкальный стриминговый сервис Apple Music и видеосервис Apple TV+) — на 5,6%, до рекордных $20,9 млрд.

Еще одним положительным моментом в отчетности стал рост продаж iPhone — на 1,5%, до $51,3 млрд, «несмотря на сложные макроэкономические условия».

По словам гендиректора Apple Тима Кука, росту продаж iPhone поспособствовало активное продвижение на новых рынках, таких как Индия. При этом продажи в Китае пока не восстановились и оказались на 2,9% ниже.

Также снизились продажи Mac — на 31%, до $7,2 млрд, продажи iPad упали на 13%, до $6,7 млрд.

В первом квартале 2023 финансового года выручка корпорации также снизилась — на 5,5%, до $117,2 млрд. 

Фото на обложке: Unsplash

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