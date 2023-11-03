Apple продемонстрировала снижение выручки четвертый квартал подряд

Американская корпорация Apple отчиталась за четвертый квартал и полный финансовый 2023 год, который завершился 30 сентября. Выручка компании в четвертом квартале снизилась на 1%, составив $89,5 млрд. Таким образом, показатель снижается четвертый квартал подряд.

Чистая прибыль за этот период увеличилась на 11% и достигла почти $23 млрд.

За год в целом выручка Apple уменьшилась почти на 3% — до $383 млрд. Чистая прибыль также снизилась примерно на 3% — до $97 млрд.

Падение выручки Apple произошло в первую очередь из-за сокращения продаж в Китае — страна является для компании третьим по величине рынком сбыта.

Отдельные продукты Apple показали квартальный рост продаж — продажи iPhone выросли на 2,8%, составив $43,8 млрд. Также заметно увеличились доходы от сервисов (музыкальный стриминговый сервис Apple Music, видеосервис Apple TV+) — на 16%, до $22,3 млрд.

Продажи Mac сократились за квартал на 33% и достигли $7,6 млрд, а iPad — на 9%, до $6,4 млрд.

Инвесторы оказались обеспокоены заявлением руководства компании о том, что в первом квартале следующего финансового года выручка корпорации окажется примерно на уровне прошлого года. После публикации отчетности акции Apple снизились на 3%.

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