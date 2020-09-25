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Apple попросила выделить ей частоты в России для тестов аналога Bluetooth

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Apple подала заявку на частоты для тестирования UWB — улучшенного аналога Bluetooth, который работает во многих странах. Об этом сообщает РБК.

Apple попросила выделить ей частоты в России для тестов аналога Bluetooth

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выделении «Эппл Рус» — российской «дочке» Apple — полосы радиочастот 6240–8236,8 МГц «для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными средствами различного назначения».

Эта информация содержится в проекте решения комиссии, на копию которого ссылается издание. Такие работы проводятся, чтобы определить, будут ли указанные устройства создавать помехи кому-либо.

В запрашиваемом диапазоне работает технология Ultra WideBand (UWB), которая реализована в iPhone 11, но не используется в России из-за ограничений, наложенных ГКРЧ.

Как пояснил РБК один из источников, Apple рассматривает использование широкополосных сигналов в безлицензионном диапазоне для замены технологии Bluetooth в своих смартфонах и других устройствах на UWB. 

Представитель Apple отказался от комментариев.

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