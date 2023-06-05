Apple WWDC 2023: какие новинки представила компания

Apple проводит традиционную конференцию для разработчиков WWDC 2023. Ожидается, что на ней будет представлена самая громкая новинка компании за последнее десятилетие – гарнитура смешанной реальности. Что показали и о чем рассказали на конференции – в нашем материале.

MacBook Air

Apple представила новый макбук с диагональю экрана 15 дюймов. MacBook Air оснащен чипом M2 и встроенным накопителем на 2 ТБ при максимальном объеме оперативной памяти в 24 ГБ. Цена новинки – $1299, продажи в США начнутся в середине июня.

Mac Studio

Новый блок оснащен процессором M2 и новым чипом M2 Ultra. По заявлению Apple, она на 20% мощнее, чем его предшественник – M1 Ultra. M2 Ultra имеет 24 ядра и состоит из 134 млрд транзисторов. Цена новинки стартует от $1999.

Mac Pro

Компьютер также оснащен передовым чипом M2 Ultra. Apple заявила цену от $6999, продажи начнутся на следующей неделе, предзаказ уже доступен.

Обновление iOS 17

Apple внесла изменения в некоторые пользовательские функции операционной системы: обновила приложение «Телефон», внедрила Live Voicemail – переводчик из аудио в текст во время вызова, добавила поисковые фильтры в iMessage, доработала стикеры и опции клавиатуры.

Команда вызова голосового помощника стала короче. «Привет, Siri» заменили на «Siri».

iPadOS 17

В ОС появится приложение «Здоровье» – данные будут синхронизированы с другими гаджетами Apple. Теперь операционную систему можно настраивать также гибко, как и iOS 17. В «Заметки» добавили поддержку файлов в формате PDF с возможностью редактирования.

macOS 14 Sonoma

Устройство Mac с ОС Sonoma будет поддерживать виджеты с других гаджетов, расположить их можно на рабочем столе. Также в Sonoma появится игровой режим – при его включении производительность в играх будет повышаться, меньше ресурсов будет тратиться на другие задачи.

Обновление AirPods

Наушники можно переключить в режим адаптивного звука с автоматической регулировкой шумоподавления в зависимости от окружения. Управлять адаптивным режимом будут нейросети, которые будет обучаться на пользовательских привычках.

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