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Apple WWDC 2023: какие новинки представила компания

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple проводит традиционную конференцию для разработчиков WWDC 2023. Ожидается, что на ней будет представлена самая громкая новинка компании за последнее десятилетие – гарнитура смешанной реальности. Что показали и о чем рассказали на конференции – в нашем материале.

Apple WWDC 2023: какие новинки представила компания

MacBook Air

Apple представила новый макбук с диагональю экрана 15 дюймов. MacBook Air оснащен чипом M2 и встроенным накопителем на 2 ТБ при максимальном объеме оперативной памяти в 24 ГБ. Цена новинки – $1299, продажи в США начнутся в середине июня.

Mac Studio

Новый блок оснащен процессором M2 и новым чипом M2 Ultra. По заявлению Apple, она на 20% мощнее, чем его предшественник – M1 Ultra. M2 Ultra имеет 24 ядра и состоит из 134 млрд транзисторов. Цена новинки стартует от $1999.

Mac Pro

Компьютер также оснащен передовым чипом M2 Ultra. Apple заявила цену от $6999, продажи начнутся на следующей неделе, предзаказ уже доступен.

Обновление iOS 17

Apple внесла изменения в некоторые пользовательские функции операционной системы: обновила приложение «Телефон», внедрила Live Voicemail – переводчик из аудио в текст во время вызова, добавила поисковые фильтры в iMessage, доработала стикеры и опции клавиатуры.

Команда вызова голосового помощника стала короче. «Привет, Siri» заменили на «Siri».

iPadOS 17

В ОС появится приложение «Здоровье» – данные будут синхронизированы с другими гаджетами Apple. Теперь операционную систему можно настраивать также гибко, как и iOS 17. В «Заметки» добавили поддержку файлов в формате PDF с возможностью редактирования.

macOS 14 Sonoma

Устройство Mac с ОС Sonoma будет поддерживать виджеты с других гаджетов, расположить их можно на рабочем столе. Также в Sonoma появится игровой режим – при его включении производительность в играх будет повышаться, меньше ресурсов будет тратиться на другие задачи.

Обновление AirPods

Наушники можно переключить в режим адаптивного звука с автоматической регулировкой шумоподавления в зависимости от окружения. Управлять адаптивным режимом будут нейросети, которые будет обучаться на пользовательских привычках.

Фото на обложке: Anton_Ivanov / Shutterstock

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