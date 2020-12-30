Apple вытеснила планшеты Xiaomi с российского рынка

В России отменена регистрация Xiaomi на товарный знак «Mi Pad». Под ним на российском рынке продавались планшеты китайской компании. Роспатент принял такое решение на основании заявления Apple. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

В Apple заявили, что товарный знак «Mi Pad» сходен до степени смешения с товарными знаками ее продукции: «iPad», «iPad Pro», «iPad Mini» и другими. При этом американская компания указывает на наличие признаков недобросовестной конкуренции со стороны китайской Xiaomi.

Патентное ведомство согласилось с доводами американской компании. В результате, название «Mi Pad» лишилось правовой охраны.

«Сопоставительный анализ товарного знака "MI PAD" и противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в знаках компании Apple ... словесных элементов ... фонетически сходных со словосочетанием "MI PAD"», — говорится в сообщении.

На российском рынке планшеты Xiaomi Mi Pad поступили в продажу в июне 2015 года. Но вскоре после этого Apple обратилась в российскую Палату по патентным спорам с указанной жалобой.

По данным РИА «Новости», на конец 2020 года в России планшеты Xiaomi Mi Pad не продаются.

Европейское патентное бюро приняло такое же решение в отношении товарного знака «Mi Pad» 3 года назад.

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