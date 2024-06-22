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Apple закроет доступ к ИИ-функциям в iOS 18 для пользователей из ЕС

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Американская компания Apple решила перенести выпуск своего искусственного интеллекта Apple Intelligence. Сроки там не обозначили. Решение об откате реализации ИИ там приняли из-за рисков для пользователей, об этом рассказывает Bloomberg.

Apple закроет доступ к ИИ-функциям в iOS 18 для пользователей из ЕС
  1. Новости

В компании, как отмечается, боятся за безопасность юзеров. Опасения там связали с условиями Закона о цифровых рынках (DMA). Европейские регуляторы могли вынести предупреждения в адрес Apple.

«Мы обеспокоены тем, что требования DMA к функциональной совместимости могут вынудить нас поставить под угрозу целостность наших продуктов таким образом, что это поставит под угрозу конфиденциальность пользователей и безопасность данных», — говорят в корпорации.

Закон о цифровых рынках заставляет технологические компании открывать свои платформы для сторонних компаний и разработчиков.

Отметим, что Apple лишь несколько дней назад, на ежегодной конференции WWDC 2024, представила ИИ-систему, она будет доступна уже в iOS 18. Но, как получается, не для всех.

Ранее мы сообщали, что aункция FaceID в iOS 18 позволит отдельно блокировать ряд встроенных приложений.

Фото на обложке: Enkhtulga Khandsuren / Shutterstock

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