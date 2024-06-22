Apple закроет доступ к ИИ-функциям в iOS 18 для пользователей из ЕС

Американская компания Apple решила перенести выпуск своего искусственного интеллекта Apple Intelligence. Сроки там не обозначили. Решение об откате реализации ИИ там приняли из-за рисков для пользователей, об этом рассказывает Bloomberg.

В компании, как отмечается, боятся за безопасность юзеров. Опасения там связали с условиями Закона о цифровых рынках (DMA). Европейские регуляторы могли вынести предупреждения в адрес Apple.

«Мы обеспокоены тем, что требования DMA к функциональной совместимости могут вынудить нас поставить под угрозу целостность наших продуктов таким образом, что это поставит под угрозу конфиденциальность пользователей и безопасность данных», — говорят в корпорации.

Закон о цифровых рынках заставляет технологические компании открывать свои платформы для сторонних компаний и разработчиков.

Отметим, что Apple лишь несколько дней назад, на ежегодной конференции WWDC 2024, представила ИИ-систему, она будет доступна уже в iOS 18. Но, как получается, не для всех.

Ранее мы сообщали, что aункция FaceID в iOS 18 позволит отдельно блокировать ряд встроенных приложений.

Фото на обложке: Enkhtulga Khandsuren / Shutterstock