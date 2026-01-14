Apple запустила подписку Creator Studio для креаторов

Apple анонсировала запуск Apple Creator Studio — подписку с профессиональными приложениями для видео, музыки и работы с изображениями. Впервые компания объединила 10 креативных приложений в один пакет, включая Final Cut Pro и Logic Pro. Цель — дать доступ к студийному уровню инструментов широкому кругу авторов: от начинающих креаторов до профессионалов.

Видео, музыка, дизайн и офис — в одном пакете приложений Apple

Apple Creator Studio объединяет ключевые креативные приложения компании в единую подписку. Она даст доступ к инструментам:

Final Cut Pro (Mac и iPad) — профессиональное приложение для видеомонтажа.

(Mac и iPad) — профессиональное приложение для видеомонтажа. Logic Pro (Mac и iPad) — программа для создания, записи и сведения музыки.

Logic Pro (Mac и iPad) — программа для создания, записи и сведения музыки.

Pixelmator Pro (Mac и iPad) — редактор изображений для обработки фотографий, графики и иллюстраций.

Motion (Mac) — инструмент для создания 2D- и 3D-графики, анимации и визуальных эффектов, который часто используется вместе с Final Cut Pro.

Compressor (Mac) — приложение для настройки параметров экспорта видео.

MainStage (Mac) — программа для живых выступлений, позволяющая использовать Mac как инструмент на сцене с управлением звуком в реальном времени.

Keynote (iPhone, iPad и Mac) — приложение для создания презентаций.

Pages (iPhone, iPad и Mac) — текстовый редактор для работы с документами.

Numbers (iPhone, iPad и Mac) — приложение для работы с таблицами.

Freeform (iPhone, iPad и Mac) — инструмент для совместной работы и визуального брейнсторминга.

Единая подписка станет доступна 28 января 2026 года.

Цена и условия подписки Apple Creator Studio

Стоимость подписки Apple Creator Studio — $12,99 (около 1 тыс. ₽) в месяц или $129 (около 10 тыс. ₽) в год. Месяц пользователи могут работать с пакетом приложений бесплатно.

Для студентов и преподавателей цена снижена до $2,99 (около 235 ₽) в месяц или $29,99 (около 2,3 тыс. ₽) в год. Подписка поддерживает семейный доступ до шести человек. При покупке нового Mac или совместимого iPad можно получить три месяца подписки бесплатно.

На приложения по‑прежнему есть возможность оформить бессрочную лицензию, без подписки:

Final Cut Pro — $299,99 (около 23,6 тыс. ₽).

Logic Pro — $199,99 (около 15,7 тыс. ₽).

Pixelmator Pro — $49,99 (около 3,9 тыс. ₽).

Motion — $49,99.

Compressor — $49,99.

— $49,99. MainStage — $29,99 (около 2,3 тыс. ₽).

Новые функции приложений в Apple Creator Studio

Apple объединила ключевые обновления своих креативных приложений в одном пакете.

Final Cut Pro получил интеллектуальный поиск по тексту, объектам и действиям, анализ ритма музыки прямо на таймлайне и автоматический монтаж на iPad с возможностью адаптации видео под формат соцсетей.

Motion и Compressor вошли в подписку как инструменты для работы с 2D- и 3D-эффектами, масками и точной настройкой экспорта видео, с интеграцией в Final Cut Pro.

Logic Pro расширил музыкальные возможности за счёт AI-инструментов для создания аккордов и синт-партий, поиска звуков по словам и быстрой сборки вокальных дублей на iPad.

Pixelmator Pro впервые стал доступен на iPad — с сенсорным управлением, поддержкой Apple Pencil и синхронизацией проектов между iPad и Mac.

Keynote, Pages и Numbers получили новые функции и премиум-контент: библиотеку изображений и иллюстраций, дополнительные шаблоны и инструменты для создания и улучшения картинок с помощью AI. Приложения также подсказывают, как лучше выстроить композицию. В Freeform эти возможности появятся позже.

Apple может повысить цены на свои сервисы в России

Ранее издание iPhones сообщило, что Apple планирует впервые с 2015 года повысить цены на платные сервисы для российских пользователей. Речь идёт о подписках iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple One, а также о стандартизированных ценах в App Store и подписках внутри сторонних приложений.

Рост может составить около 19% и связан с увеличением НДС в России до 22%.