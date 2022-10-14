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Приложение «ВКонтакте» вновь доступно для скачивания в App Store

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Вечером 13 октября в магазин приложений App Store неожиданно вернулись все приложения холдинга VK. Их можно обновлять до последней версии.

Приложение «ВКонтакте» вновь доступно для скачивания в App Store

Приложения холдинга VK — «ВКонтакте», «VK Музыка» «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ» — 26 сентября пропали из магазина приложений App Store. 

Apple удалила приложения VK для iOS из-за того, что они распространяются разработчиками, большинство из которых «принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании».

По данным The Bell, VK была готова к подобному развитию событий. Из сообщения компании для своих сотрудников, на которое ссылается издание, следует, что VK заранее прорабатывала несколько сценариев развития, связанных с возможным удалением из App Store.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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