«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Египет и ОАЭ после ночной операции на Ближнем Востоке, российские производители вина повышают стоимость продукции на фоне роста акцизов, а Apple не удалось избежать иска на $1 млрд. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Возобновление рейсов на Восток, рост цен на вино, иск к Apple: главное 14 апреля