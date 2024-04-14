Возобновление рейсов на Восток, рост цен на вино, иск к Apple: главное 14 апреля

«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Египет и ОАЭ после ночной операции на Ближнем Востоке, российские производители вина повышают стоимость продукции на фоне роста акцизов, а Apple не удалось избежать иска на $1 млрд. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Мир
- По данным АТОР, в Иране остаются «несколько десятков» туристов из России, они находятся в экскурсионных турах.
- Правительство Казахстана из-за паводков отменяет проведение еще одного масштабного мероприятия — Форум машиностроителей Казахстана пройдет в 2025 году.
Россия
- Россия — шестой крупнейший импортер клубники в мире. В 2023 году на страну пришлось 6% международных поставок ягоды.
- Банки ужесточили выдачу ипотек на готовое жилье россиянам. С декабря 2023-го одобряемость кредитов снизилась как на вторичном (с 60,4% до 52,8%), так и на первичном рынках (с 65,7% до 61,9%). Большинство отказов связаны с имеющимися долгами («Известия»).
- Российские производители гибридных автомобилей получили право заключать специальные инвестконтракты с государством по новому распоряжению, подписанном премьер-министром Мишустиным.
- Спрос на аренду складов в РФ в первом квартале 2024-го вырос на 11% год к году, по данным исследования «Авито Недвижимости». На покупку — упал на 1%.
Бизнес
- «Аэрофлот» возобновил рейсы в Египет и ОАЭ, задержанные ночью после начала атаки Ирана на Израиль. Ближайший рейс в Тегеран, как ожидается, пройдет в соответствии с расписанием. Иран объявил о завершении операции «Правдивое обещание».
- «Абрау-Дюрсо» повысит стоимость своей продукции на 7–35% на фоне роста акцизов. О похожих планах РБК рассказали еще девять отечественных виноделов.
- Apple не удалось добиться отклонения антимонопольного иска в Великобритании на сумму почти $1 млрд.
Фото: Unsplash
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