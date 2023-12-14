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Россияне смогут купить рецептурные лекарства онлайн по биометрии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Лекарства, отпускаемые по рецепту, можно будет купить онлайн по биометрическому слепку лица. С помощью камеры покупатель сможет подтвердить право на препарат при заказе, а по слепку лица его личность определит курьер.

Россияне смогут купить рецептурные лекарства онлайн по биометрии

Это возможно, поскольку, по закону о биометрии, подтверждение личности с помощью данных из ЕБС приравнивается к предъявлению паспорта, отметили «Известиям» в Минцифры.

Сервис повысит цифровизацию аптечного бизнеса, усилит конкуренцию и в итоге приведет к снижению наценок на лекарства, полагают в бизнес-ассоциациях. 

В марте 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях запустили эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. К доставке допускаются только препараты из перечня Минздрава.

Фото на обложке: Unsplash

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