Россияне смогут купить рецептурные лекарства онлайн по биометрии

Лекарства, отпускаемые по рецепту, можно будет купить онлайн по биометрическому слепку лица. С помощью камеры покупатель сможет подтвердить право на препарат при заказе, а по слепку лица его личность определит курьер.
Это возможно, поскольку, по закону о биометрии, подтверждение личности с помощью данных из ЕБС приравнивается к предъявлению паспорта, отметили «Известиям» в Минцифры.
Сервис повысит цифровизацию аптечного бизнеса, усилит конкуренцию и в итоге приведет к снижению наценок на лекарства, полагают в бизнес-ассоциациях.
В марте 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях запустили эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. К доставке допускаются только препараты из перечня Минздрава.
Фото на обложке: Unsplash
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