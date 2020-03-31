Аптеки уходят из торговых центров из-за падения трафика
Аптечные сети закрывают точки в московских торговых центрах из-за падения трафика. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, аптечная сеть «36,6» уже закрыла около десяти точек. Компания заключала многие договоры аренды в валюте. Из-за падения курса рубля ставки резко возросли, а снижать их арендодатели отказываются.
У «36,6» 1,4 тысячи аптек под брендами «36,6» и «Горздрав». Треть всех столичных точек находится в торговых центрах. По мнению экспертов, из-за этого аптечная сеть более уязвима к падению трафика, чем ее конкуренты.
Количество посетителей в торговых центрах сократилось из-за карантина. В Москве не работают кинотеатры, рестораны, ночные клубы. Отменены развлекательные мероприятия.
В то же время у аптек появился другой канал продаж — на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.
Фото: i viewfinder / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter