Аркадий Ротенберг заявил об отсутствии интереса к покупке аэропорта Домодедово

Аркадий Ротенберг заявил об отсутствии у него интереса к покупке аэропорта Домодедово. Об этом предприниматель, который владеет долей в Шереметьево, сообщил РБК.

По словам Ротенберга, ему неинтересны Домодедово и его активы. Так бизнесмен ответил на вопрос РБК о том, стал бы он рассматривать покупку аэропорта, если он будет предлагаться инвесторам.

Издание отметило, что Ротенберг является совладельцем Шереметьево, а также около 10 лет назад фигурировал в числе потенциальных покупателей Домодедово. Источники РБК заявили, что сделка тогда не состоялась, поскольку стороны не договорились о цене.

29 января Арбитражный суд Подмосковья принял обеспечительные меры к группе «Домодедово» и ее бенефициарам по иску Генпрокуратуры. В частности, суд арестовал имущество холдинга, а также запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ, кроме инициированных Росимуществом.

О подаче иска к «Домодедову» 29 января сообщил «Коммерсантъ». Тогда же источник «Ведомостей» заявил, что Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% ООО «ДМЕ Холдинг» (владеет группой операционных компаний «Домодедово»), так как группа, как считают в ведомстве, оказалась под иностранным контролем.

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