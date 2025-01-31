Аркадий Ротенберг заявил об отсутствии интереса к покупке аэропорта Домодедово
Аркадий Ротенберг заявил об отсутствии у него интереса к покупке аэропорта Домодедово. Об этом предприниматель, который владеет долей в Шереметьево, сообщил РБК.
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По словам Ротенберга, ему неинтересны Домодедово и его активы. Так бизнесмен ответил на вопрос РБК о том, стал бы он рассматривать покупку аэропорта, если он будет предлагаться инвесторам.
Издание отметило, что Ротенберг является совладельцем Шереметьево, а также около 10 лет назад фигурировал в числе потенциальных покупателей Домодедово. Источники РБК заявили, что сделка тогда не состоялась, поскольку стороны не договорились о цене.
29 января Арбитражный суд Подмосковья принял обеспечительные меры к группе «Домодедово» и ее бенефициарам по иску Генпрокуратуры. В частности, суд арестовал имущество холдинга, а также запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ, кроме инициированных Росимуществом.
О подаче иска к «Домодедову» 29 января сообщил «Коммерсантъ». Тогда же источник «Ведомостей» заявил, что Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% ООО «ДМЕ Холдинг» (владеет группой операционных компаний «Домодедово»), так как группа, как считают в ведомстве, оказалась под иностранным контролем.
Фото на обложке: Volkova / Shutterstock
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