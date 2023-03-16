Министр экономики Армении назвал число переехавших в 2022 году россиян

В Армению в 2022 году переехали около 110 тыс. россиян. Такую статистику «Ведомостям» привел министр экономики страны Ваан Керобян.

«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108 тысяч – 110 тысяч граждан. То есть, столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — сообщил он.

Керобян также отметил, что за прошлый год в Армении был открыто порядка 2,5 тыс. юрлиц с участниками из России, а также 4 тыс. ИП. Дополнительный приток клиентских средств в армянскую банковскую систему министр оценил в $3 млрд — это позволило обеспечить примерно четверть всего прироста ВВП страны.

«Из 12,6% (роста ВВП в 2022 году) релокация создала более трех процентных пунктов», — подсчитал министр.

Ранее ЦБ Армении сообщил, что в 2022 году граждане России перевели в Армению денежных средств на сумму $3,6 млрд, это в четыре раза больше, чем годом ранее — $865,6 млн. Объем переводов из Армении в РФ вырос на 12,7%.

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