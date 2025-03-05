«Ароматный мир» ответил на сообщения о возможной продаже компании

Владельцы сети алкомаркетов «Ароматный мир» пока не планируют ее продажу. Об этом в пресс-службе компании заявили «РБК Вино». Ранее о возможной продаже «Ароматного мира» на фоне конфликта между собственниками рассказали источники «Коммерсанта».

«Компания обладает финансовой устойчивостью. Исков о взыскании существенных сумм, которые могли бы повлиять на финансовое состояние компании, в отношении компании подано не было. По информации от участников, продажа компании в настоящее время не планируется», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что судебное разбирательство, «инициированное участником», — это «цивилизованный способ разрешения разногласий». От дальнейших комментариев в «Ароматном мире» отказались.

О том, что владельцы «Ароматного мира» рассматривают продажу компании, 5 марта сообщили источники «Коммерсанта» на алкорынке и рынке ритейла. Один из собеседников говорил, что возможным претендентом на бизнес выступает структура Алексея Мордашова — владельца «Севергрупп» и розничной сети «Лента». В «Севергрупп» «Коммерсанту» сказали, что не комментируют рыночные слухи.

«Ароматный мир» принадлежит братьям Валерию (32,5%) и Павлу (57,5%) Задориным. В ноябре Валерий подал иск к ООО «АМ ритейл», которое владеет филиалами сети в разных городах. По словам одного из партнеров компании, в ней возник конфликт между собственниками. Иск рассмотрит Арбитражный суд Москвы — заседание состоится 28 марта. Причина возможного конфликта неизвестна.

18 февраля суд также принял еще одно исковое заявление Валерия, но уже к Павлу — «о признании сделки недействительной». О каких документах и о какой сделке идет речь, в суде не уточнили.

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