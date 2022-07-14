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Производитель электрофургонов Arrival Дениса Свердлова уволит 30% сотрудников

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Британский производитель электрофургонов Arrival бывшего замминистра связи РФ Дениса Свердлова уволит 30% сотрудников. Компания назвала это «реорганизацией бизнеса» в ответ на сложную экономическую ситуацию.

Производитель электрофургонов Arrival Дениса Свердлова уволит 30% сотрудников

Штат Arrival насчитывает 2,7 тысяч человек, они работают в США, Великобритании и других странах. Таким образом, подсчитала The Times, под сокращение могут попасть около 800 человек.

«Arrival продолжает наблюдать огромный интерес к своей продукции и считает, что ее предложения являются правильным шагом в настоящее время», – сообщила компания.

Arrival назвала свои планы реорганизацией бизнеса в ответ на сложную экономическую ситуацию.

«Предлагаемые изменения позволят Arrival быть еще более гибкой перед лицом продолжающейся глобальной неопределенности», – отметили в Arrival.

Arrival основал бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ и экс-глава Yota Денис Свердлов. В декабре 2021 года Arrival заявил о намерении инвестировать $11,5 млн в строительство завода по сборке высоковольтных аккумуляторных модулей в США. Ранее в ноябре того же года Arrival представил прототип электробуса.

Фото на обложке: cdn.motor1

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