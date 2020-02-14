Asodesk привлек $1 млн от акселератора Embria

Российская платформа для маркетинга мобильных приложений Asodesk привлекла инвестиции в размере $1 млн от кипрского акселератора Embria. Он получит миноритарную долю в сервисе. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Asodesk.

Инвестиционная фаза будет длиться год — второй транш сервис получит при достижении поставленных KPI. Привлеченные средства пойдут на развитие продукта, выход на европейские рынки и расширение команды.



Кроме инвестиций Embria поделится со стартапом экспертизой в сферах маркетинга и продаж в Европе, управления бизнесом за рубежом.

«Мы поняли, что почти достигли потолка рынка в СНГ, а инвестиции могут быть той точкой роста, которая позволит выйти нашему бизнесу на международный рынок с сильным продуктом», — сообщил Сергей Шаров, CEO и основатель Asodesk.

Asodesk была основана в 2015 году студентами из МФТИ. Компания создала платформу для маркетинга мобильных приложений в App Store и Google Play. Как сообщили в компании, в 2017 году она вышла на операционную прибыль. Ежегодный регулярный доход (ARR) в 2019 году составил €500 000. Cейчас с Asodesk сотрудничают ABBYY, Yandex, OneTwoTrip, LovePlanet, Zimad, Kasperskiy, Biglion, SuperJob.

Embria — серийный фаундер и инвестор стартапов, который специализируется на мобильных приложениях. В портфолио компании входят Playkot, Belka Games, Fotostrana, Wachanga, Propeller, Hypeauditor.



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