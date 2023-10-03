Издатель Atomic Heart и Warface назначил нового CEO

Игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment назначил нового СЕО — им стал выходец из VK (тогда еще Mail.ru Group) Алексей Изотов. Об этом RB.RU сообщил представитель Astrum Entertainment.

Бывший СЕО компании Сергей Ефремов займет должность СОО (главного операционного директора).

Изотов начал карьеру в игровой индустрии в 2008 году. Он занимал ключевые позиции внутри игрового блока VK (тогда еще Mail.ru Group), включая должность руководителя направления издательства и разработки игр для ПК и консолей.

Изотов принимал участие в выводе на рынок крупных игровых проектов, работал с зарубежными партнерами и сотрудничал с такими компаниями, как NetEase, Smilegate, Booming Games.

Алексей Изотов. Фото: Astrum Entertainment

«Индустрия в России переживает глобальные изменения, и мы как крупнейший и опытный игрок сможем встать в авангарде активного роста рынка. В Astrum Ent собралась сильная команда, и вместе с ней я смогу применить свой опыт по работе с европейскими и азиатскими компаниями. Мы планируем и дальше предлагать игровому сообществу хиты мирового масштаба», — прокомментировал свое назначение Изотов.

В портфель Astrum Entertainment входят такие игры, как Atomic Heart, Warface, Perfect World, Lost Ark, Battle Teams 2 и другие. Среднее MAU продуктов (количество уникальных пользователей за месяц) компании составляет более 1 млн игроков, а общее количество регистраций с начала года превысило 110 млн пользователей.

Astrum Entertainment появилась в результате выделения части бизнеса My.Games. Это случилось после того, как новый владелец My.Games Александр Чачава провел реструктуризацию своих игровых активов.

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