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Издатель Atomic Heart и Warface назначил нового CEO

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment назначил нового СЕО — им стал выходец из VK (тогда еще Mail.ru Group) Алексей Изотов. Об этом RB.RU сообщил представитель Astrum Entertainment.

Издатель Atomic Heart и Warface назначил нового CEO

Бывший СЕО компании Сергей Ефремов займет должность СОО (главного операционного директора).

Изотов начал карьеру в игровой индустрии в 2008 году. Он занимал ключевые позиции внутри игрового блока VK (тогда еще Mail.ru Group), включая должность руководителя направления издательства и разработки игр для ПК и консолей.

Изотов принимал участие в выводе на рынок крупных игровых проектов, работал с зарубежными партнерами и сотрудничал с такими компаниями, как NetEase, Smilegate, Booming Games.

Алексей Изотов

Алексей Изотов. Фото: Astrum Entertainment

«Индустрия в России переживает глобальные изменения, и мы как крупнейший и опытный игрок сможем встать в авангарде активного роста рынка. В Astrum Ent собралась сильная команда, и вместе с ней я смогу применить свой опыт по работе с европейскими и азиатскими компаниями. Мы планируем и дальше предлагать игровому сообществу хиты мирового масштаба», — прокомментировал свое назначение Изотов.

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  • В портфель Astrum Entertainment входят такие игры, как Atomic Heart, Warface, Perfect World, Lost Ark, Battle Teams 2 и другие. Среднее MAU продуктов (количество уникальных пользователей за месяц) компании составляет более 1 млн игроков, а общее количество регистраций с начала года превысило 110 млн пользователей.
  • Astrum Entertainment появилась в результате выделения части бизнеса My.Games. Это случилось после того, как новый владелец My.Games Александр Чачава провел реструктуризацию своих игровых активов.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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