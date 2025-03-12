Нижегородский производитель электросчетчиков взыскал с «Атом майнинга» 20 млн рублей

Согласно материалам, с которым ознакомился Русбейс, компании сотрудничали в области высоких технологий. Стороны заключили договор об оказании услуг по разработке компьютерного программного обеспечения, и «Атом майнинг» принял на себя обязательства по тестированию «системы предиктивного анализа пиков потребления электроэнергии и анализа отказов оборудования в промышленных электросетях на основе нейросети с применением машинного обучения (ML)».

Заказчик и исполнитель согласовали перечень работ и услуг. «Си-Арт» в период до 28 апреля 2024 года перечислил исполнителю 17,99 млн рублей, а 13 мая выяснил, что «Атом майнинг» не успел приступить к тестированию. «Си-Арт» направил претензию, в которой потребовал произвести возврат всей предоплаты.

«Атом майнинг» предложил вернуть только часть суммы. В договоре был пункт о том, что при отказе заказчика от работ тот должен компенсировать исполнителю убытки. «Си-Арт» не согласился с данной трактовкой и направил уведомление о расторжении договора, а затем подал иск в суд.

Суд в ходе разбирательств счел указанную сумму неотработанным авансом и постановил вернуть ее в полном объеме, а также доплатить еще 1,7 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. «Атом майнинг» с решением не согласился и подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

В «Атом майнинг» сообщили Русбейс, что считают решение нижегородского суда незаконным. «С решением не согласились, поскольку считаем его незаконным. Подробные доводы о незаконности приведены в апелляционной жалобе», — пояснили Русбейс в компании. Содержание жалобы в компании на момент публикации не раскрыли. В «Си-Арт» отказались от комментариев.

ООО «Атом майнинг» было основано в 2022 году в Москве белорусским производителем оборудования для майнинга AtomMining. Чистая прибыль ООО за 2023 год составила 46,7 млн рублей, выручка — 150,4 млн рублей, следует из ЕГРЮЛ. По состоянию на 28 января 2025 года 60% компании принадлежат Дмитрию Саксонову, еще 25% — у Максима Самсонова. Павел Сойко владеет 15% компании. Сергей Ковалев, у которого было 5%, вышел из числа соучредителей.

На сайте компании указано, что она занимается разработкой ПО, в частности созданием «майнеров» (программ для добычи криптовалюты и монет под разные системы блокчейна), работает с Web3 технологиями, включая блокчейн и смарт-контракты, создала мобильное приложение для добычи криптовалюты.

Нижегородское ООО «Си-Арт» позиционирует себя как платформа для планирования и оптимизации энергопотребления в сложных промышленных электросетях на основе нейросети. Компания также производит счетчики, подходящие для объектов «Россетей». 70% «Си-Арт» принадлежат Александру Фроликову, еще 25% у гендиректора Максима Налькина. В 2023 году выручка компании выросла в 2,7 раза — до 146 млн рублей, чистая прибыль составила 12,9 млн рублей.

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